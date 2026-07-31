На Урале снова объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Он начал действовать в 08:30. Как сообщает в соцсетях губернатор Денис Паслер, все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.
В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
Отметим, что беспилотная опасность также объявлена в Пермском крае.
Екатеринбург, Елена Васильева
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