На Урале снова объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Он начал действовать в 08:30. Как сообщает в соцсетях губернатор Денис Паслер, все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

Отметим, что беспилотная опасность также объявлена в Пермском крае.

Екатеринбург, Елена Васильева

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