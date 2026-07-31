В Богдановиче подтоплены диализный центр и треть школ (ФОТО)

Еще одним городом, пострадавшим от дождевого паводка, стал Богданович. В муниципалитете подтоплены жилые дома и социальные объекты.

О ситуации в Богдановиче рассказала в своем телеграм-канале спикер Свердловского заксо Людмила Бабушкина. «В последнее время мне поступало много обращений из Богдановича по поводу последствий паводка. Где-то вопросы решались, и люди говорили об этом, а где-то возникали трудности: топит подвалы и огороды. Сегодня я вновь выехала на место. Глава округа Олег Петрович Нейфельд сообщил, что все ресурсы брошены на ликвидацию последствий паводка, на самых проблемных участках делают траншеи, чтобы вода уходила. Однако собственных сил не хватает – ситуация нетипичная», – пишет Бабушкина.

Затоплен оказался и подвал диализного центра в Богдановиче, где установлены коммуникации для оборудования. Сейчас перед медиками стоит задача перевезти часть гемодиализных пациентов в другие центры.

Кроме того, подтоплены 6 из 19 городских школ. «Работы предстоит много, но месяц в запасе есть, чтобы все устранить. Тем более спасатели оказывают помощь», – надеется Людмила Бабушкина.

По данным ГУ МЧС Свердловской области, к утру 31 июля в регионе был затоплен 31 жилой дом (20 – в Слободо-Туринском районе, 5 – в Невьянске, 4 – в Первоуральске, по одному – в Камышлове и Сысерти) и 1302 приусадебных участка.

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42