На уральских трассах ограничили движение большегрузов из-за жары

На дорогах Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа запретили движение фур из-за жары. Ограничения продлятся с 10:00 до 22:00 31 июля.

«Временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территориях Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями: температура воздуха +32», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным Уральского гидрометцентра, жара в регионе постепенно будет спадать. 31 июля днем ожидается +24…+29° (на востоке до +32°), 1 августа – +18…+23° (на востоке до +28°), 2 августа – +21…+26°. В ближайшие два дня пройдут дожди, местами сильные ливни, грозы и град, с порывами ветра до 25 м/с.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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