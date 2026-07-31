Робот-дефектоскоп проверяет теплосети Академического района (ФОТО, ВИДЕО)

В летний сезон специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят диагностику труб роботом-дефектоскопом. Уникальный прибор выявляет критические по толщине участки трубы еще до того, как они стали повреждениями. Это позволяет энергетикам проводить своевременный ремонт и увеличивать срок службы труб. Сейчас роботом проверяют магистральную теплосеть, от которой зависит весь Академический район.

Робот проверяет трубы

«Мы проводим внутритрубную диагностику на большом участке, захватывающем 5 километров тепловых сетей диаметром 800 мм. Именно эта магистраль питает 120 домов и порядка 20 социальных объектов. Но поскольку она расположена в начале Академического, то ее отключение отразится на всех жителях района, а это 358 жилых домов и около 50 детских садов, школ и больниц. Поэтому нам важно проводить такие мероприятия, как диагностика. Чтобы было меньше внештатных ситуаций и утечек», – рассказал руководитель Академического района тепловых сетей ЕТК Вадим Конев. Он отметил, что внутритрубная диагностика никак не беспокоит потребителей. Жители района получают горячую воду по резервным магистралям через квартальные сети.

Чтобы охватить весь участок теплосети, специалисты делают шурфы через каждые 300-400 метров. В отверстия опускают робота, который движется внутри трубы и диагностирует ее состояние.

«Работа ведется в два этапа. Сначала идет визуальный осмотр камерой и разметка участков. На втором этапе к роботу прикрепляется магнитный модуль, с помощью которого замеряется толщина стенок. Таким способом выявляются утончения, коррозийные наросты и другие слабые места. Картинка дефектов передается на блок управления, оператор проводит диагностику в режиме онлайн – насколько критично повреждение, какой ремонт необходим. Раньше, до того, как мы стали использовать робота, дефектные участки в трубе можно было установить только во время гидравлических испытаний», – рассказал ведущий инженер службы диагностики ЕТК Александр Слушкин.

За межотопительный сезон робот может обследовать до 8 километров теплосети. За сутки он проходит примерно 150 метров. «Это трудоемкий процесс. Сам робот весит 100 килограммов и тащит за собой кабели. Соответственно, чем дальше он продвигается по трубе, тем больше на него нагрузка», – отмечают инженеры. Все мероприятия по диагностике теплосетей идут в графике. Вадим Конев отметил, что дождливая погода не влияет на работу специалистов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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