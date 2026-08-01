Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков закончили карьеру и покинули отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом официально сообщила госкорпорация. Артемьев совершил три полета в космос, господин Корсаков – один.

Как уточнили в «Роскосмосе», 118-й космонавт России Олег Артемьев завершил карьеру 24 июля. В отряде «Роскосмоса» он проработал с мая 2003 года. Космические полеты он совершил в 2014, 2018 и 2022 годах. Восемь раз выходил в открытый космос, где суммарно провел 53 часа 32 минуты.

127-й космонавт России Сергей Корсаков завершил работу в отряде 31 июля. Космический полет, который продолжался 195 суток, он совершил в 2022 году.

Москва, Елена Васильева

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