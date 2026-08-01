Сегодня начал ходить второй трамвайный маршрут в Академический

С 1 августа в Академический начал ходить второй трамвайный маршрут. Теперь на трамвае № 16 можно уехать через центр города на ЖБИ.

Раньше 16-й маршрут соединял остановки «Волгоградская» и «УрФУ». Теперь его продлили до станции «Академика Парина» (Академический) в одну сторону и до остановки «40 лет ВЛКСМ» (ЖБИ) в другую. На линию власти обещали вывести семь новых трамваев «Кастор».

Напомним, что это второй трамвайный маршрут в Академический. Ранее туда ходили только трамваи № 1.

Екатеринбург, Елена Васильева

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