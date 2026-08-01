День города начался с молебна святой Екатерине (ФОТО)

Празднование Дня города стартовало с молебна у часовни святой Екатерины. Это становится новой традицией – второй год верующие приходят сюда, чтобы начать праздник общей молитвой небесной покровительнице уральской столицы. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Вместе с горожанами молился мэр Алексей Орлов, главы районов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, спортсмен Иван Петренко и другие.

Молебен в День города

Наш город имеет свое имя – и это имя святой великомученицы Екатерины. Его носит митрополит Екатеринбургский, носит глава города Екатеринбурга, имя святой Екатерины носит каждый житель нашего города – екатеринбуржец. И пусть сегодняшняя молитва будет услышана и принята ею как дорогой дар. Пусть наш город будет Богом хранимый и благословенный», – сказал в своей речи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Уже зародилась добрая традиция, что второй год подряд мы начинаем празднование дня города с молебна у часовни святой Екатерины. И это абсолютно правильно. Каждый из нас причастен к святой Екатерине – покровительнице нашего города. Сегодня мы все искренне радуемся за процветание Екатеринбурга, за то что живем в таком прекрасном городе. И это прекрасно, что наш праздник мы начинаем с молебна заступнице Екатеринбурга – святой Екатерине. Уверен, что через несколько лет мы будем начинать наш праздник в храме ее имени» – отметил Алексей Орлов.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

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