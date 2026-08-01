Снова дожди: Паслер поручил мэрам быть готовыми к новым паводкам

Губернатор Свердловской области поручил мэрам готовиться к новым паводкам.

Напомним, что 1 и 2 августа на Урале действует штормовое предупреждение о плохой погоде: ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Ливень в Екатеринбурге 1 августа, к примеру, не прекращается уже день.

«В Свердловскую область вернулись дожди. Сегодня мы уже наблюдаем ухудшение погоды. По информации синоптиков, в ближайшие несколько дней прогнозируются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер. На западе области может выпасть до 50-70 мм осадков. Соответственно, будет увеличиваться водность рек», – написал Денис Паслер в соцсетях.

Главам муниципалитетов, находящихся в зоне подтопления, Паслер дал следующие поручения:

– за непродолжительный солнечный период были освобождены емкости водохранилищ, необходимо регулировать сброс с ГТС;

– ежедневно объезжать территории и мониторить уровень воды в водоемах;

– оперативно уведомлять людей о возможном подъеме уровня воды;

– подготовить при необходимости пункты временного размещения.

Министерству природных ресурсов и экологии, а также министерству общественной безопасности поручено осуществлять общий контроль над гидрологической обстановкой в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов по всем вопросам 24/7.

Екатеринбург, Елена Васильева

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