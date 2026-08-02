12-летний школьник толкнул гирю – и установил рекорд России

В Екатеринбурге 12-летний школьник Степан Пелевин установил рекорд России по толчку гири. За 30 минут он выполнил 230 толчков общим весом 4 600 кг.



Степан тренируется в Академии единоборств РМК с момента её открытия, долгое время он занимался джиу-джитсу, а 10 месяцев назад случайно попал на занятие по силовому экстриму. Именно тогда и зародилась идея выйти на рекорд.

Подготовиться Степану помог тренер Алексей Мельников, который сразу разглядел в парне талант и включил его в состав сборной команды Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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