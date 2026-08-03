На севере Урала вышла из берегов река Ляля

В воскресенье, 2 августа, в результате повышения уровня воды в реке Ляля были подтоплены 7 жилых домов в поселке Старая Ляля.

Как сообщил на странице «ВКонакте» глава Новолялинского округа Сергей Бондаренко, 14 жителей затопленных домов эвакуировались, сейчас они находятся у родственников. На территории поселка дежурят сотрудники МЧС, обеспечены запасы продовольствия, проведены мероприятия по обеспечению населения электроэнергией. Социальные объекты работают в штатном режиме. Уровень воды находится под постоянным контролем.

По данным ГУ МЧС Свердловской области, за прошедшие сутки от воды освободились 35 приусадебных участков. Всего на территории области затоплены 30 жилых домов, 1151 приусадебный участок, 10 низководных мостов (Слободо-Туринский МР – 4, Байкаловский МР – 2, Туринский МО – 2, Талицкий МО – 2), участок автомобильной дороги (Гаринский МО), ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами (776 домов, в которых проживают 1758 человек, из них 398 – дети).

Новая Ляля, Новая Ляля, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube