В Академическом прошло празднование Дня города

1 августа в Академическом отметили день рождения Екатеринбурга. Жители района собрались на праздник в Преображенском парке – смотрели выступления детских коллективов района, участвовали в мастер-классах, ярмарке и дискотеке.

Главным событием стало выступление Алексея Поддубного и группы «Джанго» – популярной рок-группы. Коллектив, основанный в 1990-х годах, известен хитами «Холодная весна», «До тебя», «Босая осень» и другими.

Из-за погодных условий организаторам пришлось скорректировать часть программы праздника: пенную вечеринку отменили, а лазерное шоу заменили на световое представление над акваторией пруда.

«День города – это праздник, который объединил всех жителей Академического. Мы рады, что каждый нашел для себя что-то интересное: дети – развлечения и мастер-классы, молодежь – живую музыку и танцы, старшее поколение – пообщаться с соседями. Преображенский парк уже стал настоящим сердцем района, и мы счастливы, что именно здесь собрались жители Академического, чтобы вместе отметить важный день», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Официальным организатором мероприятия выступила администрация Академического района. ГК «КОРТРОС» стал генеральным партнером праздника, обеспечив его проведение. Еще одним праздничным подарком от девелопера стало украшение главного моста в Академическом на улице Вильгельма Де Геннина. На нем установили 3,5 тысячи цветов и 500 кашпо, благодаря чему мост стал популярной фотозоной у гостей праздника.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

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