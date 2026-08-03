Уральцы в 2026 году уже побывали в 140 странах мира

В 2026 году свердловчане уже побывали более чем в 140 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

Топ-10 самых популярных направлений, по данным оператора, составляют Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Абхазия, а также страны СНГ – Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Армения. Совокупно на них приходится около 70% от всех абонентов, выезжающих за границу.

При этом интерес к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Наибольшей популярностью у свердловчан пользуются острова Африки и Европы, где число абонентов год к году увеличилось на 17% и 8% соответственно. Среди самых востребованных – Мадагаскар (рост в 2 раза), Исландия (+67%) и Ирландия (+11%). В то же время снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток в Доминикану упал на 33%.

В целом наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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