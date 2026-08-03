Первый арт-объект новой «Стенограффии» появился в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект XVII Международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия». До середины осени художники создадут еще девять новых работ, а часть знаковых объектов прошлых лет будет отреставрирована.

Как сообщили в ДИПе, новую работу под названием «Настроение есть» создал екатеринбургский художник Кирилл Бородин. Арт-объект посвящен радости в повседневных мелочах: в его основе – обычная прогулка с дружескими встречами и посиделками в кафе.

Ранее первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова отмечала, что фестиваль стал неотъемлемой частью культурного облика региона. «Фестиваль «Стенограффия» – бренд города Екатеринбурга и Свердловской области. За семнадцать лет выросло целое поколение, которое не представляет себе город, городские пространства и культурную среду без этого фестиваля», – отмечала Юлия Прыткова.

Фото: ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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