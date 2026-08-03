Свердловские пожарные-десантники тушат лесные пожары на Ямале

Группировка специалистов Уральской авиабазы помогает бороться с лесными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас в регионе уже работают 50 пожарных-десантников и сотрудников наземной службы, а завтра к ним присоединятся еще 30 специалистов.

Как сообщили в ДИПе, свердловчане будут бороться с лесными пожарами в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, с 17 июня 30 пожарных-десантников Уральской авиабазы принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае.

Ранее сотрудники отделений Уральской авиабазы по поручению Дениса Паслера принимали участие в ликвидации последствий урагана в Кушве и поселке Лобва. Они проводили аварийно-восстановительные работы, расчищая территории от поваленных деревьев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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