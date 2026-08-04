За сутки затопило 16 жилых домов и 173 приусадебных участка

За прошедшие сутки в Свердловской области затопило 16 домов и 278 приусадебных участков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля, где под воду ушли 11 жилых домов, 8 дачных домиков и 19 участков, и Невьянский район, где затопило более 140 садов и огородов.

Всего на территории области затоплены 45 жилых домов, 11 дачных домиков и 1256 приусадебных участков.

Как сообщил «ВКонакте» глава Новой Ляли Сергей Бондаренко, 3 августа в связи со значительным повышением воды в реке Ляля началась эвакуация населения с улицы Восточной. Людей разместят в ПВР по улице Пионеров, 25 (спортзал на городском стадионе). «Прошу население не поддаваться панике и своевременно реагировать на рекомендации спасательных служб покинуть дома», – подчеркнул мэр.

Новая Ляля, Елена Владимирова