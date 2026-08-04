На Урале начался сезон самосбора клубники. Сколько попросят за ящик

В Свердловской области начался сезон самосбора клубники. Услуга не так популярна, как в других регионах, однако места, где можно за плату собрать ягоды на культурных посадках, все же есть. Так, в Ново-Мариинске (находится в 70 км от Екатеринбурга) самостоятельные сборы проводятся вплоть до первых заморозков, там фермеры выращивают устойчивые к холодам сорта. Цена ягоды в таком случае составит 800 рублей за кг. «Суть в том, что ты приезжаешь, собираешь сам, выбираешь те ягоды, которые тебе нравятся», – отмечают владельцы плантаций.

При этом предложения от фермеров, например, из Ирбита или Новоуральска, выгоднее – там можно купить уже собранную ягоду по 600 рублей за кг. Также на рынках продается киргизская клубника от 400 рублей за кг при покупке всего ящика (примерно 3 кг).

Екатеринбург, Елена Сычева

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