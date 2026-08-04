Две команды из Екатеринбурга отправятся на Игры будущего

Сразу две спортивных команды из Екатеринбурга отправятся сегодня в Казахстан на Игры будущего – это фиджитал-турнир, в котором есть и классические спортивные состязания, и игровая составляющая. Урал будут представлять сборные от клуба «Архангел Михаил», в которую вошли бойцы Темирхан Темирханов, Максим Фукс и Халим Назрулоев, и RCC, ее представят Александр Васильев, Иван Архипов и Афанди Асипов.

«Турнир пройдет 8 августа. Сначала играем в FATAL FURY: City of the Wolves, затем выходим в октагон по правилам профессиональных ММА», – уточнили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube