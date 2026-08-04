российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Две команды из Екатеринбурга отправятся на Игры будущего

Фото RCC

Сразу две спортивных команды из Екатеринбурга отправятся сегодня в Казахстан на Игры будущего – это фиджитал-турнир, в котором есть и классические спортивные состязания, и игровая составляющая. Урал будут представлять сборные от клуба «Архангел Михаил», в которую вошли бойцы Темирхан Темирханов, Максим Фукс и Халим Назрулоев, и RCC, ее представят Александр Васильев, Иван Архипов и Афанди Асипов.

«Турнир пройдет 8 августа. Сначала играем в FATAL FURY: City of the Wolves, затем выходим в октагон по правилам профессиональных ММА», – уточнили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт,