Заксо VIII созыва всё: вице-губернатор поблагодарил депутатов за исключительную человечность

Сегодня состоялась последнее пленарное заседание Свердловского заксобрания VIII созыва.

От имени губернатора к депутатам обратился его заместитель Василий Козлов, который заявил: «Отличительной особенностью депутатов законодательного собрания была исключительная человечность. Уверен, с большинством из вас мы встретимся и в следующем законодательном собрании, поскольку в период с 2021 по 2026 год вы не подкачали».

На последнем заседании присутствовали 45 депутатов из 49, отсутствовали четверо. Виктор Маслаков сейчас в отпуске по основному месту работы, еще трое не смогли прийти, как сообщили в секретариате, «по производственной необходимости». Это Владимир Рощупкин, исполнительный директор Уралвагонзавода (отметим, в последние 4 года он довольно часто пропускал заседания по этой причине), вице-спикер, лидер фракции СР Армен Карапетян и единоросс Алексей Коробейников. Отметим, что последние двое в предстоящих выборах участвовать не будут.

В следующий раз депутаты соберутся уже после выборов, в октябре, в новом составе. Ожидается, что только по одномандатным округам он обновится примерно на треть.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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