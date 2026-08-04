С начала лета на Урале утонули 25 взрослых и 5 детей

В 2026 году на реках и водоемах Свердловской области утонули 43 человека, а непосредственно во время купального сезона – 30 человек, в том числе 25 взрослых и 5 детей. Об этом рассказал на пресс-конференции замруководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

Взрослые чаще всего тонут в состоянии алкогольного опьянения, дети – если остаются без надзора.

Больше всего ЧП случилось в Екатеринбурге и его окрестностях. Также люди тонут в маленьких речках и затопленных карьерах, то есть в местах, не оборудованных для купания. На специально оборудованных пляжах не погиб никто.

Также Алексей Морозов перечислил водоемы, на которых погибли дети. Это река Турья, Нижне-Качканарское водохранилище, Патрушевский пруд, небольшой водоем в лесу на границе Европы и Азии, река Пышма.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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