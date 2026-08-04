В Серове задержали подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 27 лет назад

В Серове раскрыто заказное убийство, совершенное осенью 1999 года. По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, еще одна фигурантка находится в больнице, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии следствия, местная жительница и ее дочь организовали убийство своей знакомой, которую считали причастной к гибели родственника. Для этого они наняли посредника и исполнителя. Киллеры задушили жертву в квартире на улице Каляева, после чего вывезли тело в багажнике автомобиля в промзону и утопили в водоеме.

Оперуполномоченные уголовного розыска смогли установить очевидцев преступления, а затем им удалось разыскать и установить подстрекателя, исполнителя и заказчиков.

«Одним из фигурантов дела является, по предварительным данным, ранее неоднократно судимый рецидивист по прозвищу Якут. В его криминальном послужном списке есть преступления, связанные с наркотрафиком, кражей чужого имущества, похищением человека, убийством. Крайнее наказание он отбывал в колонии № 63 Ивделя. Напарником по расправе стал также местный житель, более известный в определенных кругах как Татарин. Обоих теперь ждет длительный срок лишения свободы», – сообщил Горелых.

Расследование уголовного дела продолжается.

Серов, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube