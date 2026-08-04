В Академическом запустили канализационную насосную станцию для нового квартала (ФОТО)

В Академическом районе введена в эксплуатацию новая канализационная насосная станция (КНС). Инвестиции в объект, расположенный в развивающемся квартале «Первый Академ», составили 120 млн рублей.

Новая станция сможет обслуживать более 22,6 тыс. жителей. Она расположена недалеко от домов, но пахнуть от нее не будет – все выбросы проходят через абсорбирующий фильтр, который не позволит им попасть в окружающую среду. Станция может работать автономно, все технологические сигналы передаются на диспетчерский пункт в режиме реального времени. Для обеспечения безопасности насосная оборудована системой видеонаблюдения, охватывающей как внутренние помещения, так и периметр объекта.

Запуск станции квартале «Первый Академ», который застраивает АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), продолжил формирование инженерной инфраструктуры для этой части Академического. В ближайшие годы в районе будет построено еще несколько канализационных насосных станций.

«Инфраструктура – это фундамент любого района, и мы придерживаемся принципа опережающего развития инженерных систем. Канализационная насосная станция – не самый заметный, но критически важный объект, от которого зависит комфорт тысяч жителей. Строительство подобных объектов – гарантия того, что Академический будет развиваться устойчиво, без инфраструктурных ограничений», – отметил генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная Инфраструктура» Алексей Обухов.

На сегодняшний день в Академическом введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

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