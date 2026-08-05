Назван ущерб, который причинили дети на квадроциклах полям научного центра РАН

Дети, которые катались на квадроциклах по опытным полям УрФАНИЦ, повредили посевы гороха на сумму около 130 тысяч рублей.

Об этом сообщил ТАСС начальник юридического отдела УрФАНИЦ УрО РАН Леонид Савин. Решение о подаче иска о возмещении ущерба пока не принято.

Как уже писал «Новый День», 13 июля директор УрФАНИЦ Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института. Приехав, отцы ребят повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через 9 дней Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом. Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.

Вторая сторона конфликта подала встречное заявление, обвиняя ученых в похищении детей.

Двое обвиняемых, Александр Реверук и Аркадий Вагнер, помещены под арест до конца сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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