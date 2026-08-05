Уральцы стали реже жаловаться на страховые

В Свердловской области жители стали реже жаловаться на страховые компании, сообщили в Уральском главном управлении ЦБ. Там уточнили, что число негативных отзывов регулятору на страховщиков сократилось на 12% – до 204.

«Чаще всего жители Урала выражают недовольство расчетом коэффициента бонус-малус при оформлении полиса обязательного страхования автогражданской ответственности», – сообщили в пресс-службе УГУ ЦБ РФ.

Коэффициент бонус-малус – это показатель безаварийного вождения, он напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Чем аккуратнее водит человек, тем ниже коэффициент и, соответственно, дешевле страховка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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