Июль стал самым жарким за всю историю

Прошедший июль стал самым жарким в России за всю историю метеонаблюдений (они ведутся с 1891 года). Сильнее всего на итоговых цифрах сказалась погода на Урале и в Сибири, и прежний рекорд, установленный в 2010 году, был побит.
«На обширной территории Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на востоке Приволжского среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3° и более. В Тюменской области – на 4°», – сообщили в Гидрометцентре России.
При этом на Европейской территории страны было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1° и более.
Екатеринбург, Елена Сычева
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