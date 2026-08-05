Июль стал самым жарким за всю историю

Прошедший июль стал самым жарким в России за всю историю метеонаблюдений (они ведутся с 1891 года). Сильнее всего на итоговых цифрах сказалась погода на Урале и в Сибири, и прежний рекорд, установленный в 2010 году, был побит.

«На обширной территории Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на востоке Приволжского среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3° и более. В Тюменской области – на 4°», – сообщили в Гидрометцентре России.

При этом на Европейской территории страны было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1° и более.

Екатеринбург, Елена Сычева

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