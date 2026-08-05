В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта и продажу спиртного во время Дня строителя

Во время празднования Дня строителя в центре Екатеринбурга временно запретят движение всех видов транспорта и ограничат продажу спиртного.

Как пояснили в мэрии, для транспорта ограничения будут действовать: с 23:30 7 августа до 04:00 9 августа – на проспекте Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта) и на улице Толмачева (от проспекта Ленина до переулка Почтовый); с 06:00 7 августа до 00:10 9 августа – на улице Воеводина (от Малышева до проспекта Ленина); с 06:00 8 августа до 00:10 9 августа – на улице Горького (от Малышева до Пушкина).

Схема движения общественного транспорта тоже изменится. Объезжать перекрытые участки будут трамваи № 2, 6, 13, 15, 16, 18 и автобусы № 48, 49, 50, 54, 054, 57, 59, 60, 64, 81, 84, 87, 89.

Для СИМ закроют дороги с 00:10 8 августа до 05:00 9 августа в границах улиц 8 Марта – Малышева – Пушкина – проспект Ленина.

Кроме того, 8 августа в центре города временно запретят продажу алкоголя:

– с 13:30 до 22:00 – в границах улиц Карла Либкнехта, Николая Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева и проспекта Ленина, а также на улицах Карла Либкнехта (от Первомайской до Ленина) и Свердлова (от Мельковской до Шевченко);

– с 10:00 до 23:00 – в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного, Челюскинцев, а также на улицах Малышева (от Московской до Карла Либкнехта) и Вайнера (от Малышева до Радищева);

– с 08:00 до 14:00 – в границах улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной Рабочей Молодежи.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42