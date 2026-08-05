В Екатеринбурге автомобиль насмерть сбил самокатчика (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Щербакова после столкновения с автомобилем погиб водитель прокатного электросамоката. По данным Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел в 16:10 часов в районе дома № 145В.

Автомобиль Honda, двигавшийся в сторону Щербакова, сбил самокатчика в тот момент, когда тот пересекал проезжую часть. Водитель СИМ от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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