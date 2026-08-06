В Нижнем Тагиле сошел с рельсов трамвай, есть пострадавшие (ФОТО)

В среду, 5 августа, на улице Кулибина в Нижнем Тагиле сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршруту № 12 «Пихтовые горы – улица Островского».

Как сообщает пресс-служба облГАИ, 31-летняя вагоновожатая с опытом работы 1 год допустила сход задней тележки с рельсовых путей, после чего трамвай наехал на опору линии электропередачи. В момент ЧП в трамвае находилось порядка 30 пассажиров, шесть из которых, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью. После осмотра медики отпустили пострадавших домой.

Вагоновожатая пояснила, что когда она отъезжала от остановки на перекрестке улиц Кулибина и Бондина, почувствовала резкий толчок задней тележки. Резко затормозив, она утратила контроль над движением, и трамвай развернулся.

В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорожных сооружений» и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По факту ДТП проводится проверка.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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