В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

На территории Свердловской области с 11:45 минут объявлен режим «Ракетная опасность». В Екатеринбурге завыли сирены.

«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище). Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб 112», – сообщает МЧС.

Ранее режим «Ракетной опасности» был объявлен в Пермском крае, Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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