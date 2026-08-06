В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

На территории Свердловской области с 11:45 минут объявлен режим «Ракетная опасность». В Екатеринбурге завыли сирены.
«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище). Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб 112», – сообщает МЧС.
Ранее режим «Ракетной опасности» был объявлен в Пермском крае, Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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