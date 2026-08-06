Депутат Вихарев отправил большую партию материалов для изготовления одежды и масксетей на нужды СВО

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев при поддержке свердловского правительства отправил большую партию материалов на изготовление одежды и маскировочных сетей для бойцов СВО.

Первую посылку получили волонтеры из Красноуфимска. Из 160 килограммов присланного флиса швеи-добровольцы сошьют больше 150 тактических костюмов, а также шапки, носки, хомуты. Спецодежда пользуется большим спросом у военнослужащих: красноуфимский швейбат регулярно получает новые заказы.

Более 70 рулонов спанбонда доставлены в Нижние Серги, Атиг, Арти, Ачит, Косулино. Из этого материала волонтеры плетут маскировочные сети, которыми военные скрывают от врагов технику, блиндажи, полевые госпитали и другие важные объекты. Масксети недолговечны, поэтому постоянно нужны новые. Активисты волонтерского центра Вихарева тоже регулярно помогают в их изготовлении вместе с доброслужащими Свердловскстата.

«Благодарю всех, кто помогает нашим ребятам, кто спасает их жизни. Только вместе, поддерживая друг друга, победим!» – написал Алексей Вихарев в соцсетях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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