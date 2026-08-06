Свердловская область заняла 6-е место по числу визитов

Свердловская область заняла шестое место среди субъектов РФ по числу туристов, посетивших ее в первом полугодии (1,1 млн человек). Такая информация содержится в сообщении пресс-службы правительства России.

По данным кабмина, первое место заняла Москва (6,4 млн туристов), второе – Краснодарский край (4,2 млн), третье – Московская область (3,3 млн), четвертое – Санкт-Петербург (3,3 млн), пятое – Республика Татарстан (1,5 млн). За Свердловской областью идет Тюменская (980 тыс.) и Ростовская (864 тыс.).

«Мы видим, как меняются предпочтения туристов: растет популярность курортов Северного Кавказа, Поволжья, Золотого кольца, Северо-Запада и Урала. Отмена виз с Китаем дала мощный импульс Дальнему Востоку – там число иностранных гостей выросло кратно. После спада прошлого года восстанавливается Анапа. Все больше людей путешествуют по своему региону – это видно по росту в Московской, Ленинградской и Свердловской областях», – заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42