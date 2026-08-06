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Житель Карпинска семь лет работал инженером по поддельному диплому

Житель Карпинска предстанет перед судом за то, что пользовался фальшивым дипломом УрФУ. С помощью поддельного документа мужчина на протяжении семи лет трудоустраивался на инженерные должности в государственные и коммерческие организации Урала. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2015 года по март 2016 года купил вузовский диплом, в котором была прописана квалификация «инженер» по специальности «Городское строительство и хозяйство». При этом у мужчины было только среднее общее образование. Пока обман не раскрылся, «специалист» успел поработать ведущим инженером в нескольких организациях: МКУ «Управление коммунального хозяйства» в Карпинске, МКУ «Служба заказчика по благоустройству» в Тюмени, ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод». Также мужчина занимал различные руководящие должности специалистов промышленно-производственного персонала в АО «Богословское рудоуправление» и АО «Золото Северного Урала».

Лишь в конце 2024 года служба безопасности одного из предприятий выяснила, что у сотрудника не было соответствующего образования. После запроса в вуз выяснилось, что мужчина был отчислен и диплома не получал. Уголовное дело в отношении уральца рассмотрит Краснотурьинский городской суд.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

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