Осужден «химик», сваривший в подпольной лаборатории более 1,6 кг наркотика

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который входил в состав организованной преступной группы в качестве химика-лаборанта по производству наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 23-летний Григорий Копытов признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере».

Судом установлено, что в 2025 году Копытов совместно со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскали под нелегальную лабораторию гаражный бокс на ул. 40-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге.

Затем они взяли у сообщников прекурсоры наркотических веществ, лабораторное оборудование, химические реактивы, доставили их в гараж и начали производить мефедрон.

В июле 2025 года лабораторию обнаружила полиция. Были изъяты незаконно произведенный осужденным мефедрон массой более 1,6 кг, а также свыше 17,3 кг прекурсоров.

Свердловский областной суд назначил Григорию Копытову наказание в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Материалы в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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