В Артемовском районе закрыли дорогу из-за паводка, водителей направляют в объезд через Ирбит

Свердловская Госавтоинспекция сообщила о закрытии движения на 128-м километре региональной дороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское, между поселком Буланаш и селом Писанец. Из-за паводка вода затопила проезжую часть. Ограничения введены на неопределенный срок – до понижения уровня воды. Возможный путь объезда организован через город Ирбит.

«В месте подтопления выставлены временные дорожные знаки, предупреждающие щиты и блокирующие устройства. Информация о возобновлении движения будет предоставлена дополнительно», – сообщили в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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