На Средний Урал снова обрушатся грозы и ливни

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях на 8 и 9 августа. Непогода ожидается на севере региона. В Ивделе и Гарях прогнозируется до 20 мм осадков в сутки.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, завтра в отдельных районах Свердловской области пройдут грозы, возможен крупный град и порывы ветра до 25 м/с. Но будет достаточно тепло: днем +25…+30°, ночью +13…+18°. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +28°, есть вероятность грозы и небольшого дождя.

Сильные дожди на севере и в горах продлятся и 9 августа. На юго-западе прогнозируется умеренный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13…+18°, на севере +10…+15°, днем +23…+28°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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