Врач объяснил опасность ветряночных вечеринок

Ветряночные вечеринки опасны и могут сделать ребенка инвалидом. Об этом рассказал «Новому Дню» педиатр Павел Созыкин. Некоторые родители считают: лучше, чтобы ребенок переболел ветряной оспой в относительно раннем возрасте, так как в этом, как правило, течение болезни более легкое и затем вырабатывается пожизненный иммунитет, – поэтому сами устраивают контакты с зараженными.

«Во-первых, гарантии легкого течения нет. Если вы в детстве переболели легко или у ваших знакомых ребенок переболел легко, то это все равно частные случаи. Риски тяжелого течения, а именно ветряночного энцефалита, существуют. А это инвалидизирующее состояние. Возможны и летательные исходы. Конечно, это редкость, но кто готов, чтобы именно его ребенок стал исключением из статистики, по которой ветрянка – это «легкая» болезнь?» – пояснил он.

Врач также рассказал, что, по последним исследованиям, наличие вакцины от ветрянки на 25-30% снижает риск развития деменции в пожилом возрасте. Правда, прививка от ветряной оспы не входит в региональный или национальный календари, поэтому она платная. В муниципальных поликлиниках Екатеринбурга можно записаться через регистратуру на вакцинацию от ветрянки. Курс состоит из двух прививок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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