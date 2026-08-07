Боксерское шоу RCC переедет в Сочи

В конце августа боксерское шоу RCC с Урала переедет в Сочи, дебют компании на юге примет Red Arena. При этом в турнире примут участие и местные спортсмены. Так, один из самых ярких боксеров нового поколения из Сухума Игорь Адлейба (14-3-3, 6 KOs) выступит в родных краях впервые с 2019 года и сразится с Василием Поднебесным (0-6-2).

Адлейба уже проходил большие бои в RCC, дважды делил ринг с доминирующим впоследствие чемпионом голых кулаков Кантемиром Калажоковым, завоевывал мировые титулы и показывал яркий бокс. Но в 2024 году он взял паузу, чтобы перезагрузиться и провести работу над ошибками. Его соперником станет звездный кулачник, 38-летний пермяк Василий Поднебесный, на счету которого шесть побед в системе RCC.

Екатеринбург, Елена Сычева

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