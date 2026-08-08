На СВО погиб журналист Александр Родионов

Екатеринбургский журналист Александр Родионов погиб в зоне СВО. Он ушел добровольцем несколько лет назад. Был бойцом, а не военкором.

От работы в СМИ Родионов отошел еще до начала спецоперации, но коллеги помнят его сильным аналитиком и неравнодушным, иногда, пожалуй, даже чересчур неравнодушным человеком.

Помимо прочего, Саша был историком, радел за восстановление ЕВАКУ, увлекался авиацией – и даже на боку его машины такой же рисунок, как на борту самолета Маэстро из легендарного «В бой идут одни старики».

Несколько лет он работал в редакции «Нового Региона», затем в «Уралинформбюро» и «ФедералПресс». Редакция выражает искренние соболезнования семье Александра.

Прощание с ним пройдет 12 августа, в среду, оно начнется в 11:30 в храме во имя иконы Божией Матери «Казанская» на Нижне-Исетском кладбище.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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