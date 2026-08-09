Екатеринбуржцы третий день остаются без холодной воды

Последствия крупной аварии на Водоканале Екатеринбурга все еще не устранены. По прогнозам специалистов, вода появится только сегодня к вечеру.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», специалисты МУП «Водоканал» продолжают работы на станции водоподготовки. Сейчас холодная вода подается на пониженном давлении во все районы города, но в некоторых микрорайонах вода доходит только до нижних этажей.

«Сегодня в течение дня давление подачи воды в связи с технической необходимостью будет понижено, поэтому сохранится локальное ограничение подачи ХВС в нескольких микрорайонах. Сооружения водоподготовки работают на максимальных технологических режимах, и специалисты МУП «Водоканал» делают все возможное, чтобы до конца дня вернуть в дома жителей водоснабжение в полном объёме», – говорится в сообщении.

Организованы точки бесплатной раздачи бутилированной питьевой воды в Пионерском районе:

1. ТЦ «Парк Хаус», ул. Сулимова, 50, главный вход.

2. ТЦ «Аида», ул. Блюхера – Уральская.

3. ГЦБ 7, ул. Вилонова, 33.

4. ТЦ «Современник», ул. Комсомольская – Блюхера.

5. Ул. Советская, 10.

Напомним, авария случилась вечером в пятницу, 7 августа. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил горожанам, что это произошло из-за низкого качества воды. «Накануне из-за низкого качества исходной воды из водозабора на станции водоподготовки МУП «Водоканал» вышли из строя 8 фильтров. В результате была отключена подача холодной воды в нескольких районах города: Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском. Работы по очистке фильтров шли всю ночь и продолжаются сейчас – круглосуточно задействовано 40 человек. Ориентировочное время восстановления ХВС – 14-15 часов 8 августа», – заявил вчера глава города, однако к тысячам горожан вода пока так и не вернулась.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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