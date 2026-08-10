В Екатеринбурге БМВ опрокинулась на «Мицубиси». Пострадали дети (ФОТО)

В воскресенье, 9 августа, в ДТП на перекрестке улиц Машинной и Фурманова случилось ДТП, в котором пострадали двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, водитель БМВ не справился с управлением, столкнулся с попутным автомобилем, после чего его машина опрокинулось на встречный «Мицубиси».

Пострадали пассажиры БМВ – дети 2018 и 2023 годов рождения. Их с травмами различной степени тяжести доставили в детскую горбольницу № 9.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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