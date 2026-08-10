В Свердловской области беспилотная опасность

В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Предупреждение от управления МЧС России по региону пришло в 11:15.

«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб 112», – напомнили в ведомстве.

Отметим, нельзя снимать и выкладывать видео с пролетом БПЛА, то же относится к упавшим обломкам или пораженным объектам. Категорически запрещено прикасаться или близко подходить к лежащим на земле беспилотникам, их частям, это может быть смертельно опасно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube