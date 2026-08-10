66,6% квартир проданы с помощью ипотеки

В Екатеринбурге за второй квартал 2026 года с помощью ипотеки прошло 66,6% сделок по продаже жилья. Этот инструмент остается самым популярным, когда речь заходит о покупке недвижимости.

«В июне ипотечная активность подросла до 71,9%, что во многом было вызвано ажиотажем вокруг изменений по семейной ипотеке и стремлением покупателей успеть зафиксировать прежние условия», – сообщили в аналитическом сервисе для девелоперов «Объектив».

Екатеринбург, Елена Сычева

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