Уральских кардиологов проинспектировали москвичи. Результаты работы комиссии

В Екатеринбурге закончила работу комиссия из НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова. Целью инспекции был Уральский институт кардиологии и организация медпомощи по профилю «кардиология» в Свердловской области вообще. Федеральные эксперты отметили, что эта работа в регионе проводится качественно, а опыт медиков Среднего Урала по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью тиражируется и в других медцентрах страны.

Как рассказали в минздраве региона, предыдущая выездная проверка проводилась в 2025 году. Тогда специалисты федерального центра выдали кардиоцентру лист с 16 замечаниями. Повторная экспертиза подтвердила, что большая часть из них устранена.

«Мы уходим от точечных решений к системе, когда каждый пациент находится в едином контуре наблюдения и получает помощь по единым стандартам. Особенно ценно, что федеральные эксперты отметили наш опыт работы с пациентами с хронической сердечной недостаточностью – он уже тиражируется в других регионах страны», – сказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Отметим, что в апреле этого года на базе Института кардиологии был создан Координационный центр по направлению «Болезни системы кровообращения». Центр отвечает за организационно-методическое сопровождение территорий, мониторинг смертности от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. За полгода проведено 140 телемедицинских консультаций в формате «врач – врач», принято и расшифровано 1328 теле-ЭКГ, поступивших из фельдшерско-акушерских пунктов, общих врачебных практик и приемных отделений, организованы выездные экспертные площадки, в том числе в Каменске-Уральском.

Оценка федеральных экспертов подкреплена клиническими результатами. Уральский институт кардиологии обслуживает шесть районов с населением более 460 тысяч человек. За первое полугодие 2026 года в медучреждение госпитализировано 3322 пациента, выполнено 2451 рентгенэндоваскулярное вмешательство.

При инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST – самом опасном сценарии, когда счет идет буквально на минуты, – среднее время от момента поступления пациента до окончания коронарографии составляет 60 минут, а показатель «дверь – баллон», то есть время от порога приемного отделения до момента, когда закупоренная артерия открыта, укладывается в 30 минут.

Все 100% пациентов с острым коронарным синдромом получают стенты с лекарственным покрытием, 99% вмешательств выполняются радиальным доступом – по мировому стандарту. Летальность от инфаркта без подъема ST за первое полугодие 2026 года составила 0%, сокращается общая летальность от острого и повторного инфарктов.

В мае 2026 года внедрены ангиопластика под контролем внутрисосудистого УЗИ (за два месяца выполнено более 50 вмешательств) и ротационная коронарная атерэктомия (проведено свыше 20 операций).

«Оценка специалистов НМИЦ имени академика Е.И. Чазова – важный ориентир для всего нашего коллектива. Мы сделали ставку на системность, открытость и командную работу: обновили регламенты, выстроили трехуровневый контроль качества, внедрили новые методики, запустили телемедицину и прием теле-ЭКГ со всей закрепленной территории. То, что федеральные эксперты рекомендуют наш опыт работы с пациентами с ХСН другим регионам, – большая ответственность и подтверждение того, что выбранный путь верен», – подчеркнул главный врач Уральского института кардиологии Андрей Лозовский.

Отметим, развитие Координационного центра и работа по рекомендациям федеральных экспертов позволяют Свердловской области способствуют скорейшему снижению смертности от болезней системы кровообращения и созданию предпосылок к качественному долголетию пациентов в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Екатеринбург, Елена Сычева

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