Екатеринбурженка за 10 лет получила 1,7 млн рублей пособий на вымышленного ребенка

В Октябрьском районе Екатеринбурга будут судить 42-летнюю женщину, которая 10 лет получала пособия на несуществующего ребенка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере).

В 2016 году обвиняемая предоставила в ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении ребенка вне роддома и получила свидетельство о рождении на фактически несуществующего мальчика.

В дальнейшем на основании этого документа она неоднократно обращалась за назначением различных пособий и социальных выплат.

В период с 2016 года по 2026 год женщина получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, единовременное пособие женщине, родившей третьего или последующих детей, и иные выплаты – всего на 1,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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