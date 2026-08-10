Жога: на всей территории округа объявлена беспилотная опасность

На территории всего Уральского федерального округа введён режим «Беспилотная опасность». «Прошу всех сохранять спокойствие!

Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», – сообщил в соцсетях уральский полпред Артем Жога. Обо всех подозрительных объектах просьба сообщать по номеру 112.

Екатеринбург, Елена Васильева

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