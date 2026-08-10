«Пару дней можно», – диетолог о том, как не набрать лишнего в отпуске и вернуться в форму после all inclusive

В сезон отпусков многие отдыхающие по системе all inclusive сталкиваются с проблемой набора лишних килограммов. О том, почему на отдыхе хочется есть все подряд, сколько дней можно позволять себе неправильное питание и как без стресса вернуться к привычному весу, «Новому Дню» рассказала главный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина.

По ее словам, на отдыхе по системе «все включено» действует сразу несколько факторов, повышающих риск переедания. Это и климатические изменения, и смена часовых поясов, и стресс от перелета – который, кстати, часто подталкивает попробовать все, что попадается на глаза.

Кроме того, обилие еды не дает сосредоточиться на чем-то одном: человек буквально кладет в свою тарелку сочетаемое и несочетаемое, причем в неограниченных количествах – в итоге калорий становится больше. «В системе all inclusive очень много напитков – и алкогольных, и безалкогольных, которые в обычной жизни мы употребляем редко. Здесь же они доступны буквально на каждом шагу. Помимо основных приемов пищи появляется еще и большое количество «жидких» калорий, а это серьезно повышает общий калораж. И если отдых проходит пассивно – человек много лежит, мало двигается, – эти калории просто не расходуются. В итоге за отпуск набирается 2-3 лишних килограмма», – пояснила диетолог.

Немаловажную роль играет и психологический фактор – убежденность, что раз за все заплачено, надо взять по максимуму. Человек как будто стремится окупить свои вложения и старается набрать в тарелку как можно больше.

Как контролировать себя во время отдыха

По словам врача, в первую очередь важно договориться с самим собой и понять: деньги заплачены не за еду, а за море, свежий воздух, хороший сон. Физическая активность на отдыхе должна быть обязательной. А при выборе блюд стоит отдавать предпочтение разнообразной, но правильной пище: качественному белку, овощам и фруктам. При этом, уточняет диетолог, пару дней поблажек в питании можно себе позволить: «Пару дней можно есть то, что хочется, и пробовать новое. Запрещать себе в первые дни не стоит – кто-то даже специально оставляет первый и последний день отпуска для свободы выбора. Важно договариваться с собой: например, утром позволить себе что-то калорийное, но тогда ужин сделать более легким. Или если съел что-то плотное на завтрак или обед, – обязательно добавить активности: поплавать, поиграть в волейбол, пройтись пешком».

Как вернуть прежний вес после отпуска

Ирина Бородина дала несколько рекомендаций, которые помогут вернуться в форму после отдыха по системе all inclusive без стресса и строгих диет.

Разгрузочные дни и послабления. Диетолог советует делать так называемые калиевые и безнатриевые дни – например, на твороге, кефире, картофеле в мундире или отваре из кураги. Также полезно заменять ужин на стакан кефира, тарелку овощного салата, рагу или омлет. Важно добавить в рацион больше клетчатки – она улучшает работу кишечника и дает чувство сытости. Лимфодренаж. Иногда прибавка в весе связана не с жиром, а с задержкой жидкости. Восстановить баланс помогут бассейн, массаж или ежедневные вечерние прогулки на 5-6 тысяч шагов. Эмоциональный фон. «Не нужно нервничать и тем более сразу начинать пить слабительное или мочегонное – это неправильно. Лучше выбрать физиологичные методы, – поясняет врач. – И не стоит взвешиваться каждый день. Увидели плюс – введите постепенные правила для организма. Вес вернется в норму, но не за один день, а за одну-две недели. Не ждите мгновенного результата, все делайте постепенно». Без резкого возвращения в спорт. Тем, кто занимается силовыми нагрузками, не стоит сразу возвращаться к ним после отпуска. Это может спровоцировать отек мышц и дать временную прибавку в весе. Возвращаться к силовым тренировкам нужно постепенно – сначала раз в неделю, затем два.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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