За неделю клещи покусали 58 свердловчан

В этом сезоне от укусов клещей пострадали уже 17,6 тыс. свердловчан. Это в 1,6 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года и ниже среднего многолетнего уровня. За неделю в Свердловской области зарегистрированы 58 пострадавших от присасывания клещей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 123 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 245.

Санитарные врачи исследовали 16 тыс. клещей. В 47,6% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,8% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,4% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,4% проб найдены возбудители клещевого энцефалита. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 153 400 вакцинаций и 304 481 ревакцинация.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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