Число абитуриентов-целевиков в УрФУ выросло на 22%

В Уральском федеральном университете растет число студентов, поступивших на обучение по целевой квоте.

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, рассказывая о своей встрече с ректором УрФУ Ильей Обабковым.

«Новые возможности УрФУ привлекают все больше молодежи, что доказывает приемная кампания этого года: в вуз поступило порядка 52 тысяч заявлений. Значительно увеличилось количество поступающих по целевой квоте – зачислено 494 человека. Это на 22% больше, чем в прошлом году, и самый высокий показатель последнего десятилетия. Вуз эффективно работает с предприятиями, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов под задачи Свердловской области. В топ-5 специальностей вошли значимые для региона направления в сферах информационных технологий и строительства», – отметил Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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