Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели для жителей уральского поселка «Азбуку онлайна»

В поселке городского типа Малышева специалисты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели для жителей старшего поколения обучающий семинар. В окружную библиотеку на встречу с энергетиками пришли около тридцати пенсионеров и ветеранов. Мероприятие было частью межрегионального проекта «Азбука онлайна».

Сотрудники компании познакомили участников семинара с цифровыми сервисами «ЭнергосбыТ Плюс». С помощью презентации ветеранам и пенсионерам наглядно продемонстрировали основной функционал личного кабинета клиента, показав, в каком разделе и какие вопросы можно легко и просто решить, не выходя из дома. Как быстро передать показания приборов учета, оплатить в пару кликов счет, задать вопрос специалистам.

Руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Изгагин рассказал, как в личном кабинете можно подключить электронную квитанцию и в чем ее преимущества перед бумажным документом. Она не только приходит в начале каждого месяца клиенту на электронную почту и в личный кабинет, но и всегда под рукой там, где есть интернет. Цифровая квитанция не потеряется, не испортится, а при необходимости ее можно распечатать. На один адрес электронной почты можно оформить получение квитанций сразу по нескольким лицевым счетам, например, на квартиру и дачу.

После теоретической части семинара специалисты компании ответили на вопросы участников и помогли всем желающим зарегистрироваться в личном кабинете или же подключить электронную квитанцию.

Отметим, что свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит в уральских городах обучающие семинары по онлайн-сервисам для людей старшего поколения. В этом году подобные мероприятия компания уже провела в Сухом Логу, Североуральске и других населенных пунктах.

Подключить электронную квитанцию можно в личном кабинете на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», которое доступно для скачивания онлайн.

Асбест, Елена Васильева

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