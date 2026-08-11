На «Красной строке» обсудят рок

На ежегодном книжном фестивале «Красная строка» выступят певцы, продюсеры, композиторы и музыкальные журналисты со своими книгами.

22 августа журналист, музыкальный продюсер и автор книг о советской и российской музыке Александр Кушнир представит издание «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино», в центре которой – история одной из самых известных российских рок-групп и феномен ее влияния на культуру. В этот же день писательница и редактор Ольга Нижельская расскажет о своем романе «Пианисты» – книге о музыке, выборе и судьбах людей, связанных с искусством.

23 августа писатель и основатель легендарной петербургской группы Billy's Band Билли Новик представит автобиографическое произведение «Сон на краю крыши». А Владимир Рекшан, музыкант, писатель и один из представителей ленинградской рок-сцены, презентует серию книг «45-летие Ленинградского рок-клуба в рассказах и песнях». Кроме того, в этот день выступит и писатель Лев Наумов с книгой «Александр Башлачев. Человек поющий» о знаменитом советском музыканте, авторе легендарного «Времени колокольчиков», известном под псевдонимом СашБаш.

Кроме того, в программе фестиваля – музыкальные лекции и экскурсии. Так, 21 августа Ольга Болдырева прочитает лекцию «Гимн отверженных: как воспитать героя на панк-роке» – о том, почему музыка становится способом самовыражения, поиска себя и формирования собственного взгляда на мир. 23 августа на главной сцене состоится дискуссия «Книга. Рок. Драйв». Ключевые фигуры советской и российской рок-культуры – Лев Наумов, Александр Пантыкин, Владимир Рекшан, Александр Коротич, Владимир Шахрин, Дмитрий Карасюк и Александр Кушнир – обсудят, как музыка становится частью литературы и культурного наследия.

Продолжением станет авторская экскурсия «Свердловский рок на карте Екатеринбурга». Участники посетят место, где в конце 1980-х располагался Свердловский рок-клуб, пройдут через знаменитый переход Цоя, увидят памятную доску «Наутилуса Помпилиуса» и другие символы, связанные с уральским роком. В финале – встреча с писателем и дизайнером Александром Коротичем, автором книги «Рок-н-Арт. Урал».

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 21 по 23 августа. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба тема фестиваля – «Эта музыка будет вечной». Хедлайнерами станут также писатели Катя Качур, Игорь Евдокимов, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Станислав Гридасов, Дмитрий Емец и Роман Каграманов. В рамках музыкальной программы на сцене выступят группы «Запрещенные барабанщики», «Японский кот», «Топ», «Друнк», Billy's Band и «Аполоджайз».

Организаторы предупреждают: в этом году фестиваль перенесен на другую площадку – из Исторического сквера на Октябрьскую площадь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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