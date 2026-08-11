В Ревде арестован дебошир, избивший ветерана СВО его же костылем

Ревдинский городской суд арестовал до 8 октября Антона Черкасова, которого обвиняют в хулиганском нападении на 49-летнего ветерана СВО.

Как сообщили в пресс-службе суда, Черкасову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

По версии следствия, инцидент произошел 26 июля на ул. Максима Горького в Ревде. Ранее судимый Черкасов напал на 49-летнего мужчину и избил его же костылем, оскорбляя нецензурными словами.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил: «Обвиняемый раскаялся в содеянном и на видео просит прощения за свой неадекватный поступок не только у самого пострадавшего, но и у его супруги, и у всех защитников Отчизны».

Также Валерий Горелых рассказал, что при нападении Черкасова на участника СВО присутствовал ранее судимый гражданин Пушкарев. Он все видел, но не остановил приятеля.

«Сейчас сыщики подозревают Пушкарева в нарушении правил надзора. Он был обязан с 22:00 до 06:00 находиться дома, а в день, когда произошел конфликт, глубокой ночью присутствовал на месте происшествия. Поднадзорник не проявил гражданскую позицию и не предпринял хоть каких-либо мер, чтобы предотвратить побои и оскорбления ветерана. За нарушения КоАП РФ Пушкарев административно задержан и также помещен в камеру ИВС территориального отдела полиции», – отметил полковник Горелых.

Ревда, Елена Владимирова

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